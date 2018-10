Julie Ricci lynchée : Son placement de produit qui ne passe pas !

Julie Ricci nage en plein bonheur. L'ancienne candidate de télé-réalité est devenue maman pour la première fois vendredi 28 septembre 2018. Avec son fiancé Pierre-Jean Cabrières, elle accueillait ce jour-là un fils prénommé Gianni. Comblée, les premières joies du pouponnage ont pourtant été gâchées par des internautes malveillants.

En effet, avant de donner naissance, Julie Ricci a passé quelques heures à la maternité, attendant impatiemment l'arrivée de bébé. L'occasion pour elle de donner de ses nouvelles à ses 500 000 abonnés, mais aussi de glisser un placement de produit, comme en témoigne l'un de ses derniers posts : "Un petit coucou à tous je voulais vous tenir informé, @pjcabrieres et moi sommes à la maternité. J'ai perdu les eaux, révélait-elle avant de faire la promotion de son thé. Je bois du thé même à la maternité celui de chez @naturalmojo_fr va me manquer. Profite toi aussi d'une pause relaxante et délicieuse. Leurs produits m'ont accompagné durant toute ma grossesse, je les apprécie beaucoup."

Il n'en fallait pas plus pour agacer les internautes, lesquels se sont empressés de critiquer la jeune maman. "Je perds les eaux mais j'ai quand même le temps de mettre des codes promo", se moque un follower suivi d'autres commentaires du même acabit : "Placement de produit même à la maternité, jpp c'est trop", "Même quand elle est sur le point d'accoucher, elle doit faire un placement de produit c'est grave", "Je trouve dommage de commencer un post par une belle histoire... Et finir par un placement de produit..."

Julie Ricci n'en a visiblement que faire, de ces critiques. La belle a préféré éviter le débat en publiant de nouvelles adorables photos de Gianni, de quoi faire craquer les haters même les plus réfractaires.