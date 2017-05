Julien Bert (La Villa 3) en couple avec Stéphanie Clerbois ? Le doute s'installe

Et un nouveau couple, un ! Il y a quelques jours, le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 3 a débuté, rassemblant de nombreuses starlettes de télé-réalité à l'instar de Florent Ré, Fanny Salvat et son ex Vivan Grimigni, Nadège Lacroix, Julien Bert et son meilleur ami Raphaël Pépin, Maeva Martinez, Rémi Notta, Stéphanie Clerbois, Beverly et même Gabano Manenc !

Direction les Caraïbes donc, mais avant d'intégrer définitivement la célèbre villa de l'émission, les candidats ont pris le temps de faire connaissance dans un hôtel. Seulement quelques jours qui auraient permis à deux participants de se rapprocher et de même se mettre ensemble : explication.

D'après un cliché que Stéphanie Clerbois – ex-candidate de Secret Story et des Anges – a publié sur son compte Instagram, il semblerait qu'elle se soit rapprochée de Julien Bert. La jeune maman en couple avec l'ex-petit ami d'Aurélie Dotremont ? Si pour le moment, rien est officiel, nombreux sont les internautes à applaudir cette (supposée) relation entre les deux bombes du programme.

"Vous êtes beaux", "Vous êtes magnifique", "Vous feriez un magnifique couple", "Beau couple peut-être...", peut-on lire dans les nombreux commentaires du cliché posté par la jeune femme. Qu'importe la légende amicale de Stéphanie "Mon pote Ju #lavilla3", il se pourrait bel et bien ils formeraient un très beau couple !