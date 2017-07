Julien Bert (Les Anges 9), toujours plus musclé, poursuit sa métamorphose !

Si Julien Bert enchaîne actuellement les tournages (Les Anges 9 sur NRJ12 et La Villa des coeurs brisés 3 sur NT1), le beau gosse n'en oublie pas pour autant de passer du temps à la salle de sport !

En effet, l'ex-petit ami de Milla Jasmine et Aurélie Dotremont a décidé de changer sa silhouette et de gagner en masse. Sur Instagram, Julien (25 ans) multiplie ainsi les clichés après ses sessions sportives et affiche sa nouvelle stature pour notre plus grand bonheur. "Je ne relâche pas les efforts...", pouvait-on lire mardi 11 juillet en légende d'un cliché (un placement de produit, évidemment) immortalisé dans les vestiaires de sa salle de sport à Saint-Étienne.

Bien entendu, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que le jeune homme reçoive de nombreux compliments de la part de ses admirateurs et de ses admiratrices. "Wow, quel BG !", "Beau gosse, tu as pris des bras !", "Les veines commencent à apparaître", "T'es trop beau, je te kiffe !", "Beaucoup de gonflette", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Notons au passage que Julien Bert semble également avoir changé de coupe de cheveux en ce mois de juillet... Place aux cheveux courts et à un blond plus franc !