Julien Courbet : La réaction de Cyril Hanouna après son départ de C8 !

Personne ne s'y attendait mais pourtant... Le 28 mai 2018, Quotidien a annoncé que Julien Courbet quittait C8 pour rejoindre le groupe M6. La chaîne a très vite officialisé l'arrivée de ce dernier dans son équipe. De son côté, le présentateur s'est exprimé sur les antennes de RTL avant de se confier face à Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste. Mais, il a fallu attendre ce jeudi 7 juin 2018 pour en savoir plus sur ses futurs projets et sur la réaction de Baba.

Pour Puremedias, Julien Courbet a accepté de revenir sur sa relation avec Cyril Hanouna après la fameuse annonce. "Je lui dois beaucoup. Vous savez, avec Cyril, nous n'avons jamais dîné ensemble. Nous avons des rapports très directs. On se dit les choses. Quand il a annoncé mon départ, à la fin de l'émission, on s'est pris dans les bras. Sans se dire les mots, tout a été dit entre nous. Dans ma tête, je pensais 'Merci vieux'." L'animateur de C'est que de la télé ! n'hésiterait d'ailleurs pas à collaborer avec Baba et le groupe Canal+ à l'avenir : "Je pense qu'on a encore des choses à faire ensemble. Après, ce sera à eux de décider. Comme j'ai gardé d'excellents rapports, je continuerai à leur proposer des projets."

En revanche, Julien Courbet a avoué que Baba aurait sans doute moins apprécié qu'il parte pour TF1. "C'est un ultrasensible, il veut juste qu'on lui parle et qu'on lui explique les choses. Par contre, il n'aime pas découvrir les choses sans le savoir. (...) Croyez-moi, Cyril ne m'a jamais demandé de dire du mal de TF1. Et je n'ai jamais entendu dire dans une réunion : 'Vas-y, tape sur TF1.' J'ai toujours dit ce que j'avais à dire sur la chaîne", déclarait-il.

Pour ce qui est de ses prochains projets, Julien Courbet se veut optimiste tout en les gardant top secret. "Je vais produire des documentaires pour W9. Après, il est possible que j'arrive avec des propositions de documentaires sur des sujets qui vont ou ont déjà été traités par les sociétés de production internes de la chaîne." S'il n'a pas prévu de faire de quotidienne sur M6 ni sur W9, le présentateur semble intéressé par l'animation de Shark Tank, une émission où on suit des gens qui sont partis de rien et qui sont devenus multimillionnaires. "Oui, c'est intéressant et je pourrais postuler si M6 cherche un animateur", a-t-il lancé.

Quand on lui demande s'il pourrait être amené à présenter une nouvelle version de Sept pêchés capitaux (qu'il a présenté sur TF1 de 1999 à 2006 puis sur C8 en 2016), Julien Courbet répond fermement que non. "Par contre, on a vraiment des idées qui se situent dans le coaching et dans ce que je fais à la radio. Bien sûr qu'à un moment donné, il y aura des émissions dans cette veine-là", a-t-il ajouté.

Bien qu'il quitte C8, Julien Courbet gardera toujours de très bons souvenirs du groupe Canal+ : "Je leur dois beaucoup. C'est vraiment une parenthèse réussie de ma vie professionnelle." Pour lui, Touche pas à mon poste a été l'émission "qui lui a provoqué le plus de bonheur à l'animation".