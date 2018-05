Julien Courbet : Comment Cyril Hanouna a pris son départ pour M6

L'information de nos confrères de Pure Médias a été confirmée. Julien Courbet rejoindra M6 la rentrée prochaine, une arrivée dont la chaîne se félicite. "Il arrive sur M6 et W9 pour développer des projets en qualité d'animateur et de producteur. (...) L'arrivée de Julien Courbet sur M6 et W9 illustre la volonté du groupe M6 de favoriser les synergies entre ses antennes TV et radio et développer les talents", peut-on lire dans le communiqué de presse diffusé ce lundi 28 mai 2018.

RTL fait en effet partie du groupe M6. Julien Courbet, qui est aux commandes de Tout peut arriver sur la station depuis 1998, ne se voyait donc pas refuser cette belle proposition, comme il l'a confié au détour d'une interview pour Marc-Olivier Fogiel, sur RTL : "Il faut savoir que la radio c'est le pilier de mes activités. (...) Donc là j'étais en train de renégocier un contrat radio, et un bon contrat puisque j'ai la chance de faire de belles audiences et que Christopher Baldelli a confiance en moi, quand le téléphone a sonné et que Nicolas de Tavernost, le patron de M6 et quelque part aussi de RTL, m'appelle et me dit : 'Est-ce que ça ne serait pas plus logique que mon animateur de radio soit aussi sur l'une de mes télés ?'" Il a ainsi accepté pour une "question de synergie".

S'il a dévoilé la raison de son départ de C8, où il animait C'est que de la télé et officiait dans TPMP en tant que chroniqueur, Julien Courbet a préféré ne pas en dire plus sur ses futurs projets : "Si vous me demandez ce que je vais faire, je ne vais pas vous répondre pour deux raisons : la première, c'est parce que la direction de M6 pour l'instant veut garder un peu le secret là-dessus. Et deuxièmement, parce que très honnêtement ça a évolué entre ce que l'on a convenu et aujourd'hui." Il a en tout cas promis "quelque chose d'assez surprenant".

Quant à la question "comment Cyril Hanouna a réagi ?", l'animateur de 53 ans a répondu : "Il s'en doutait, mais surtout il l'a bien pris parce qu'il a compris que je ne le quitte pas parce qu'il y a un problème ou parce que je vais aller gagner plus ailleurs ou des trucs comme ça, ce qui est faux d'ailleurs."