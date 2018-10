Julien Courbet victime d'un vol : Il publie la photo du coupable !

Julien Courbet a de quoi être en colère.

Ce 22 octobre 2018, l'animateur de Capital sur M6 a pris la parole sur son compte Twitter pour annoncer qu'il venait de se faire voler sa sacoche alors qu'il mangeait au restaurant. Désireuse de retrouver ses affaires, la star de 53 ans a publié la photo du voleur sur ses réseaux sociaux.

"Aujourd'hui un homme m'a volé ma sacoche. J'avais dedans mes pièces d'identité mais surtout un vieil ordinateur dans lequel j'avais des films de famille et des photos de mon père. Voici sa photo, a écrit Julien Courbet en commentaire. Qu'il garde ce qu'il veut mais qu'il me rende mon ordi et mes papiers, il les dépose à RTL merci." Et d'ajouter après avoir publié une photo montrant la scène sous un autre angle : "Et hop, voilà comment il pique mon sac dans mon dos après l'avoir traîné par la sangle avec le pied. Soyez vigilants, si vous le connaissez, on ne sait jamais, j'ai vraiment besoin de cet ordinateur #vols."

Ce 23 octobre, Julien Courbet a finalement repris la parole pour tenir ses 630 000 abonnés au courant. "Mes amis, demi-bonne nouvelle. Carte d'identité et permis de conduire retrouvés devant un hôtel dans un autre sac qui lui-même a été volé à un étudiant, j'ai ramené le sac au commissariat qui va le contacter. Par contre, pas d'ordinateur. Mes souvenirs s'envolent, pensez à sauvegarder vos photos. Merci", a-t-il indiqué, visiblement très affecté par cette histoire.

