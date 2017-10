Julien Courbet violemment insulté par un auditeur de RTL !

La journée a débuté de la plus merveilleuse des façons pour Julien Courbet.

Comme tous les matins, il s'est rendu rue Bayard afin d'animer son émission Tout peut arriver, sur RTL. Le principe ? Le présentateur de C'est que de la télé (C8) vient en aide à des personnes victimes d'escroqueries ou confrontées à des soucis juridiques. Ce mardi 3 octobre 2017, c'est Carole qui l'a contactée, un vendeur de voitures ne lui ayant toujours pas transmis la carte grise du véhicule qu'elle a acheté.

Julien Courbet et son équipe sont donc entrés en contact avec le garage chez lequel elle a acheté le véhicule. De mauvaise humeur, l'employé qui a décroché n'a tout d'abord pas cru en l'identité de son interlocuteur. "C'est qui ça ? Vous êtes Julien Courbet et moi je suis François Hollande", a-t-il lancé. Et quand ont lui a fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un canular, il a répondu : "Dis lui qu'il aille se faire enc*ler, je l'emm*rde okay ?" Après quoi, il a raccroché.

Bernard Sabbah, le négociateur de l'émission radio, a alors tenté de le rappeler et s'est fait injurier à son tour. "La maman de Bernard Sabbah vient d'être impliquée dans le dossier d'une manière quelle ne soupçonnait pas", a plaisanté Julien Courbet.

Celui qui s'inquiète pour ses enfants s'est ensuite amusé de ce "beau" moment sur Twitter : "Hello !! Ce matin en direct sur RTL où un auditeur vient de me dire d'aller me faire enc... ! :)))."