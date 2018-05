Julien Guirado en couple ? Les photos qui ne laissent pas de place au doute

Julien Guirado a-t-il retrouvé l'amour ? C'est la question que l'on se pose après avoir découvert de récentes publications, en Insta Story. Célibataire depuis sa rupture avec la belle Martika, l'ancien candidat de Secret Story (saison 7, en 2013) a accepté de participer à la saison 4 de La Villa des coeurs brisés (TFX) aux côtés de Sarah Lopez (Les Anges 9), Jordan (Les Ch'tis) ou Mélanie (Les Princes et les Princesses de l'amour). Il s'est envolé pour la République dominicaine et a semble-t-il trouvé son bonheur sur le tournage auprès d'une certaine Audrey Bouette.

En début de semaine, le beau brun et la jeune femme, qui est mannequin, ont partagé des photos et des vidéos sur lesquelles ils apparaissent complices. On les découvre au lit, en train de siroter un verre ou encore proches dans une voiture. Si la nature de leur relation semble évidente, Julien et Audrey n'ont pour l'heure rien officialisé. Affaire à suivre !

Si l'on en croit les rumeurs, Virgil est aussi reparti en couple de La Villa des coeurs brisés 4. Il aurait succombé aux charmes de Cloé (Les Marseillais Australia). Jordan vivrait quant à lui une idylle avec Sarah Lopez.