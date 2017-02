Julien Lepers lance un défi national contre une grosse somme d'argent !

Il est le retraité du petit écran le plus actif qui soit ! Julien Lepers, qui a récemment fait ses premiers pas d'humoriste sur scène, se lance dans un grand tournoi de culture générale en partenariat avec le groupe Partouche.

Julien Lepers, que l'on avait déjà pu voir en animateur sur des croisières de luxe, a cette fois été recruté par le groupe spécialisé dans les casinos pour être la vedette du Lepers Quizz Tour. "Un événement inédit qui permet de trouver le meilleur joueur de questions et réponses de France" via "un concours national de culture générale, gratuit et ouvert à tous les plus de 18 ans avec 20 000 euros à la clé !", selon les organisateurs de l'événement. Le but est simple puisqu'il s'agit de répondre à 15 questions de culture générale en un minimum de temps. Les étapes de sélection locales se tiendront du 20 février au 19 mars et la grande finale nationale se déroulera le 16 septembre au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux.

Dans le détail, le Lepers Quizz Tour sera déployé dans les 39 casinos du Groupe Partouche, chaque région aura son gagnant qui pourra prétendre à la grande finale. Le tournoi s'organise en trois temps forts avec des qualifications en local (39 casinos), des étapes intermédiaires en région (5 casinos) et une finale nationale (au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux). Il sera également possible de se qualifier en ligne via la page Facebook du Groupe Partouche. Sur le même principe, il s'agira de répondre à une série de questions dans un temps limité. Le but final étant de déterminer les joueurs qui auront eu le meilleur score. Les six premiers seront alors qualifiés aux régionales.

Une fois ce processus terminé, du 7 avril au 9 juin se tiendront les finales régionales au Domaine Le Lyon vert, au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, au Pasino de La Grande-Motte, au Pasino du Havre et au Domaine de Divonne. Enfin, le 16 septembre Julien Lepers animera la grande finale lors d'une soirée au casino de Saint-Amand-les-Eaux, avec show et animations, en présence de 1 200 spectateurs. Le grand gagnant remportera 20 000 euros en cash, le second repartira avec un scooter et les quatre suivants empocheront 1 000 euros de crédit de jeu.