Juliette Binoche chauve : Sans maquillage, elle dévoile sa métamorphose !

Juliette Binoche n'a jamais eu peur de prendre des risques. Actrice internationale qui connaît autant le succès en France qu'à l'international – on en veut pour preuves le récent Ghost in the Shell –, Juliette Binoche a plusieurs projets en cours. Et pour l'un d'eux, la comédienne de 54 ans n'a pas hésité à se métamorphoser...

Sur Instagram, elle a posté une courte vidéo où elle arbore un crâne totalement chauve et s'affiche sans maquillage. "Vous me reconnaissez ? Je suis en enfer", s'amuse-t-elle face à son smartphone, en dévoilant sa tête rasée. Juliette Binoche imite ainsi ces actrices qui n'ont pas hésité à se raser pour un rôle, on pense à Charlize Theron dans Mad Max: Fury Road, Natalie Portman dans V pour Vendetta, Tilda Swinton avec Doctor Strange, Sigourney Weaver pour Alien 3 ou encore Anne Hathaway et ses cheveux très courts pour Les Misérables.

Reste à savoir de quel rôle il s'agit, car la star française est restée plutôt secrète sur le projet pour lequel elle a accepté ce sacrifice capillaire. Son prochain film est français, un thriller intitulé Celle que vous croyez avec Charles Berling et François Civil qui devrait sortir pour novembre, et elle a deux projets en préproduction, La Maison vide de Patrice Leconte avec Alain Delon et un long métrage de Hirokazu Koreeda avec Catherine Deneuve.