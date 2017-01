Juliette (Secret Story 5) hot pour un shooting : Ses seins (presque) dévoilés !

Révélée dans la cinquième saison de Secret Story en 2011, édition remportée par Marie Garet, Juliette Marsault a poursuivi son chemin bien loin du monde de la télé-réalité. Après son élimination, la jeune femme s'est tournée vers le mannequinat.

L'ancienne habitante de la Maison des Secrets, qui a marqué sa saison pour ses nombreux coups de sang, a réalisé de nombreux shootings qu'elle se plaît à partager par le biais de ses réseaux sociaux. Et sa dernière séance, signée Justin Prinz, était particulièrement torride !

Comme on a pu le découvrir sur Instagram, Juliette a posé vêtue d'un crop top laissant apparaître sa poitrine. Des photos osées qui ont charmé ses quelque 21 000 abonnés. "Magnifique, je n'ai pas d'autres mots !", "Fabuleuse", "Sublime", a-t-on notamment pu lire.

Prochainement, c'est un nouveau projet que l'ex-candidate de télé-réalité dévoilera : une web-série sur laquelle elle planchait en tant que scénariste. Le tournage s'est achevé il y a un peu plus d'un mois, comme elle l'a confié sur Instagram : "Si vous rigolez comme on a rigolé, alors on va tous beaucoup rire. C'est dans la boîte. Troisième et dernier jour de tournage !! Merci à mon équipe de fous (...). C'était sans doute une des plus belles expériences de cette année 2016 que je termine en beauté." Afin de l'épauler, Juliette a pu compter sur son amie Morgane, qu'elle a rencontrée dans Secret Story 5.

Pour découvrir le résultat, il faudra patienter jusqu'en mars.