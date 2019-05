Julio Iglesias : Ses filles Cristina et Victoria charmantes au Met Gala 2019

La liste des VIP a une fois encore impressionné par sa diversité lors du Met Gala, l'événement mode piloté par la terrible Anna Wintour et qui avait pour thème Celebrating Camp: Notes on Fashion. On a eu la surprise de voir les filles du chanteur Julio Iglesias fouler le red carpet.

Âgées de 18 ans, les jumelles Cristina et Victoria Iglesias ont pris la pose pour leur toute première participation au Met Gala et elles avaient confié à la maison Oscar de la Renta le soin de les habiller. Les demoiselles ont ainsi eu droit à des robes en plumes ceinturées (rose pour l'une, bleue pour l'autre), fruit du travail d'une vingtaine de petites mains ! Les plumes étaient d'ailleurs très présentes pour cette édition, la maison en ayant par exemple mis sur la tête de la chanteuse Céline Dion. "Une nuit mémorable", a écrit Cristina sur son compte Instagram.

Cristina et Victoria Iglesias sont les très discrètes filles du crooner Julio Iglesias et de sa seconde épouse, Miranda Rijnsburger, de vingt-deux ans sa cadette. Ils sont en couple depuis plus de vingt-sept ans, mariés depuis 2010 et sont aussi les parents de Miguel Alejandro (21 ans), Rodrigo (20 ans) et Guillermo (11 ans). Grâce à son premier mariage avec Isabel Preysler, Julio Iglesias est aussi le père de Chabeli (47 ans), Julio Jr. (46 ans) et du chanteur Enrique Iglesias (43 ans).

Sur les jumelles du chanteur, on sait encore peu de choses si ce n'est qu'elles aiment les animaux, en particulier les chiens et les chevaux. "Depuis que nous sommes petites, nous nous dédions à recueillir les animaux abandonnés ou maltraités. Nous avons neuf chiens, tous récupérés dans la rue ou en refuge", déclaraient-elles l'an dernier au magazine Hola.