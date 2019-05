Céline Dion dévoile ses jambes sous une pluie de strass au Met Gala 2019

Céline Dion est l'une des nombreuses stars à avoir foulé le tapis rose du Met Gala 2019. La grande soirée du Costume Intitute du Metropolitan Museum à New York et l'exposition ont pour thème Camp: Notes on fashion. Difficilement traduisible en français, la notion de camp fait notamment référence à une sous-culture gay, aux drag queens, à un humour outrancier et à des looks extravagants.

La star canadienne de 51 ans s'amuse de plus en plus avec la mode, aussi était-elle particulièrement attendue. Pour ce gala, Céline Dion a choisi une robe frangée et dorée signée Oscar de la Renta. Le décolleté est profond. La jupe est fendue pour dévoiler toute la longueur de la jambe. La star porte des salomés, ou T-strap, comme les danseuses, et complète son look d'une coiffe de plumes et de strass. Sa tenue fait autant référence au vieux music-hall, qu'au classique de Vincent Minnelly Ziegfeld Follies ou au couturier Bob Mackie, célèbre pour les costumes de scène les plus clinquants de Cher, qui a d'ailleurs chanté durant le dîner. Mackie, surnommé le Maharadjah des strass, est d'ailleurs l'un des créateurs exposés au Costume Institute pour cette exposition sur le camp.

Sur Instagram, Céline Dion a posté deux photos de la soirée et remercié les stylistes Sydney Lopez et Pepe Munoz, son très cher ami, pour l'avoir aidée à composer ce look. La nouvelle égérie L'Oréal Paris, qui doit sortir un nouvel album et repartir en tournée, était tout simplement divine. Dans un récent numéro du magazine Elle américain, Céline confiait justement combien elle sentait bien : "Maintenant, je me découvre de plus en plus. Je suis une femme qui assume sa propre destinée, pleine d'énergie et qui aime la vie. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. À 51 ans, j'ai l'impression d'être à mon apogée !"