Met Gala 2019 : Ces stars privées de tapis rouge par Anna Wintour

Nous sommes le premier lundi de mai et l'industrie de la mode se prépare activement pour le traditionnel Met Gala. Comme chaque année, le Metropolitan Museum of Arts de New York organise une grande soirée pour inaugurer sa nouvelle exposition mode et récolter des fonds pour ses collections. Au côté d'Anna Wintour, Lady Gaga, Harry Styles, Serena Williams et Alessandro Michele, les maîtres de la 71e édition qui se déroulera ce 6 mai au soir, un certain suspense entoure les autres invités VIP du gala cette année. En revanche, quelques célébrités brilleront, pour sûr, par leur absence.

Il est déjà certain que Demi Lovato ne sera pas de la partie. Après avoir été présente à l'édition 2016, la chanteuse a raconté à Billboard qu'elle gardait un mauvais souvenir de cette expérience tant les invités étaient hautains. Une mauvaise ambiance qui a poussé la jeune interprète, luttant contre son addiction à l'alcool depuis des années, à quitter la soirée prématurément pour se rendre directement à une réunion des Alcooliques anonymes dans sa tenue de soirée. Plus de Met Gala pour Zayn Malik non plus. Également invité en 2016, le chanteur a raconté à GQ que cette parade de stars n'était finalement pas son truc. La comédienne Tina Fey a elle aussi affirmé dans l'émission de David Letterman qu'elle ne retenterait plus l'expérience pour la même raison.