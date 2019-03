Justin Bieber accusé d'être une catastrophe environnementale en Islande

Avec plus de 440 millions de vues sur YouTube, le clip vidéo "I'll Show You" est l'un des plus populaires de Justin Bieber. Mais il serait aujourd'hui responsable de la dégradation d'un site naturel fragile en Islande, désormais fermé car envahi de touristes.

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas remonter le moral de Justin Bieber, déjà en pleine dépression. Le chanteur se retrouve accusé d'être responsable de la destruction du canyon Fjaðrárgljúfur, en Islande, après y avoir tourné son clip I'll Show You en 2015. Face à l'afflux de touristes, le site naturel se retrouve fragilisé au point de fermer pour plusieurs semaines. "Ce canyon était quelque peu méconnu, a commenté Daníel Freyr Jónsson de l'Agence environnementale d'Islande au site RUV, le 13 mars 2019. La forte augmentation du trafic piétonnier a commencé après l'arrivée de Bieber. Il y a eu une augmentation de 50% à 80% entre 2016, 2017 et 2018." Pour la seconde fois cette année, le canyon a été fermé aux touristes jusqu'à début juin, afin de permettre aux sentiers et à la végétation de récupérer. Selon la directrice de l'agence Visit Iceland, Inga Hlín Pálsdóttir, il ne s'agit pas de blâmer la pop star de 25 ans et la nouvelle popularité du site, mais plutôt de s'y adapter : "Il s'agit juste d'une merveille naturelle qui ne devait pas être si populaire, rapporte CNN Travel. Nous devons construire une meilleure infrastructure afin de pouvoir accueillir les gens toute l'année."

Le clip "I'll show you" de Justin Bieber, tourné en Islande en 2015.

D'autres destinations ont gagné en popularité grâce au cinéma et aux séries : la Nouvelle-Zélande, mise en scène dans la trilogie du Seigneur des anneaux, l'île grecque de Skopelos grâce au film Mamma Mia!, les temples d'Angkor au Cambodge aperçus dans Lara Croft: Tomb Raider, la ville de Matmata en Tunisie, filmée dans Star Wars : Un nouvel espoir, Dubrovnik en Croatie, où ont été tournées des scènes de Game of Thrones... Mais comme en Islande, certains sites ont souffert de leur popularité : à l'automne 2018, la plage de Maya Bay en Thaïlande, rendue célèbre par le film La Plage avec Leonardo DiCaprio (2000), a été fermée pour une durée indéterminée afin d'aider à restaurer les coraux, pollués par les quelques 5000 touristes quotidien que référençait le site.

