Justin Bieber clashé par la mère de Selena Gomez, sa propre mère riposte

Renié par la famille de sa chérie Selena Gomez qui refuse d'accepter son grand retour dans la vie de la chanteuse, Justin Bieber peut une nouvelle fois compter sur le soutien de sa maman pour faire face aux critiques.

Jeudi 18 janvier 2018, Pattie Mallette s'est emparée de son compte Instagram pour vanter les qualités de son fils chéri (avec lequel elle passe actuellement des vacances aux Maldives), une façon comme une autre de prendre sa défense après les récentes attaques dont il a fait l'objet. "Je suis si fière de l'incroyable jeune homme que tu es et du jeune homme que tu deviens. Aucun d'entre nous n'est parfait et ne le sera jamais (...). J'admire ton caractère et ton intégrité. Tu grandis magnifiquement et avec sagesse. Tu es si drôle que je me retrouve à rire à haute voix quand je suis seule en me souvenant de quelque chose que tu as dit ou fait. Et tu as un coeur d'or. Je t'aime à la folie. PS : Est-ce que je t'ai dit que j'étais fière de toi ?", a-t-elle écrit en légende d'une magnifique photo réunissant mère et fils en plein océan Indien.