Selena Gomez déchante après ses vacances avec Justin Bieber, la faute à sa mère

Les relations entreSelena Gomez et sa maman n'ont jamais été aussi tendues, voire sont au bord de la rupture. Les nouvelles déclarations de Mandy Teefey ne devraient pas arranger la situation déjà très conflictuelle.

Parce qu'elle a vu sa fille sombrer après la fin de son histoire avec Justin Bieber en 2014, love story aussi passionnelle que déchirante qui a duré trois ans, Mandy Teefey espérait que sa célèbre fille ne retomberait plus jamais dans les bras de son ex. C'était bien mal la connaître. A peine Selena Gomez s'est-elle séparée de The Weeknd à la fin du mois d'octobre qu'elle s'est remise en couple avec Justin Bieber. Les deux chanteurs rabibochés ne se quittent plus depuis. Ils ont fêté le passage à la nouvelle année ensemble, dans LA station balnéaire mexicaine la plus prisée des stars : Cabo San Lucas. Remise de sa greffe du rein réalisée cet été grâce au don de l'une de ses plus proches amies, Selena Gomez a profité de cette parenthèse loin de l'agitation de Los Angeles pour se ressourcer et s'amuser. Un calme temporaire.

Interrogée par Gossip Cop sur la vie amoureuse de sa fille, Mandy Teefey n'y est pas allée par quatre chemins pour faire comprendre qu'elle n'approuve pas leur nouvelle histoire, n'hésitant pas à dire qu'elle "n'est pas heureuse". La mère de Selena temporise en confiant qu'elle ne souhaite que le bonheur de sa fille. "Selena peut vivre sa vie comme elle l'entend tant qu'elle est heureuse, en sécurité et en bonne santé. Toutes les mères et leurs filles ont des désaccords. Elle a 25 ans et sait ce qui est dans l'intérêt de son bien-être. Je ne la dirige pas de la façon dont cela a été décrit. Selena est une adulte et peut faire ses propres choix", a-t-elle ajouté.

La chanteuse américaine et sa maman connaissent depuis quelques mois de vives tensions qui ont été jusqu'à conduire l'interprète de Wolves à ne plus suivre sa mère sur Instagram. L'égérie de Coach s'est radoucie juste après en changeant sa photo de profil pour un portrait sa maman.

Ce n'est pas la première fois que l'entourage de Selena Gomez se montre très dur avec Justin Bierber. On se souvient qu'un proche avait déclaré : "Justin est un être infâme que nous n'accepterons jamais", en octobre dernier.