Justin Bieber : Clashé pour son play-back raté à Coachella, il fulmine

Justin Bieber a surpris les spectateurs du célèbre festival de musique Coachella, le dimanche 21 avril 2019, en montant sur scène, alors qu'on ne l'avait plus vu sur scène depuis des mois. L'artiste de 25 ans, qui soigne sa dépression, a rejoint Ariana Grande – laquelle s'est pris un citron – mais a chanté en play-back sur son propre tube, Sorry. Il a été clashé par Morgan Stewart, présentatrice de E!'s Nightly Pop et ex-participante de Rich Kids of Beverly Hills.

"Je ne pensais pas que ça serait si catastrophique. Il ressemble vraiment à quelqu'un qui a de la crème Oxy contre l'acné sur le front, mais je m'en moque. C'était surtout complètement foiré !", a-t-elle dit à l'antenne.

Très vite, Justin Bieber a réagi sur Twitter. "J'ai vu une vidéo de toi me traînant dans la boue avec des commentaires négatifs disant que je faisais du play-back. Ils ont joué la chanson et j'ai chanté par-dessus. Mais qu'importe la raison pour laquelle tu passes ton temps à rabaisser les gens. Ce sont les gens comme toi qui incarnent les brutes de l'école qui donnent aux jeunes des envies de suicide. Imagine, si tu passais seulement la moitié du temps que tu passes à te moquer des gens à soutenir les autres et à les encourager, à quel point ce serait positif pour eux. Ce qui fait mal, c'est que tu as une plateforme qui te permet de te faire largement entendre. Pense à quel point c'était génial pour moi d'être sur scène après en avoir été éloigné si longtemps, cette joie et ce plaisir que cela m'a procuré de faire ce que j'aime le plus. Chanter par-dessus une bande-son comme la plupart des invités surprises, c'est quelque chose de normal", a-t-il écrit.

Justin Bieber n'était pas monté sur scène depuis deux ans. L'interprète de Love Yourself, Baby et Boyfriend a soigné des problèmes de dépression. Sa femme, Hailey Baldwin, a également des problèmes psychologiques, puisqu'elle a récemment révélé souffrir d'anxiété.

Ariana Grande a soutenu Justin Bieber en expliquant que ce duo surprise avait été décidé dix minutes avant qu'elle ne monte sur scène et qu'ils n'avaient donc pas pu faire de répétitions ou de vérification avec le son.