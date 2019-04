Ariana Grande attaquée par un citron à Coachella, un fan de Beyoncé coupable ?

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que des fans fassent le lien entre le citron, Beyoncé et son album Lemonade sorti en 2016. Des rumeurs ont en effet affirmé qu'Ariana Grande avait gagné le double de ce que Queen Bey a empoché pour sa performance à Coachella en 2018. Un fan de Beyoncé serait donc responsable de cette attaque... acide. Mais une source du site The Blast a démenti ces ragots : "Nous avons appris que les contrats de Grande et Beyoncé [avaient] été conçus exactement de la même manière. 4 millions de dollars pour le premier week-end et 4 autres millions pour le second."