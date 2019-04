Ariana Grande : Son gigantesque cachet pour sa performance à Coachella

Elle était l'une des têtes d'affiches de l'immense festival Coachella.Ariana Grande (25 ans) a livré une performance largement plébiscitée par ses nombreux fans. Elle succédait à Childish Gambino et Rihanna, Billie Eilish, Wiz Khalifa, Nina Kraviz, Charlotte Gainsbourg ou encore Chris(tine and the Queens). Une prestation exceptionnelle avec costumes signés Versace, une apparition de P.Diddy, Nicki Minaj, des danseurs et une scénographie époustouflante. Elle se produira encore une fois durant la seconde session du festival, le week-end du 21 avril 2019.

Naturellement, tout ceci à un coût, et Ariana Grande ne se produit pas gratuitement. Selon les informations de Variety, l'interprète de Break up With Your Girlfriend, I'm Bored aurait empoché plus de 8 millions de dollars (plus de 7 millions d'euros) pour ses deux performances. Nos confrères disent que si le montant de son cachet est aussi élevé, c'est que l'ex de Pete Davidson a été bookée à la dernière minute, mais aussi parce qu'elle est extrêmement populaire, surtout depuis la sortie récente de son dernier album, Thank U Next. En effet, Kanye West devait se produire pour ces deux soirées, mais n'a finalement accepté que de faire une petite représentation, le week-end de Pâques.

Paul Tollett, cofondateur de Coachella, dévoilait en 2017 au New Yorker que les têtes d'affiches étaient généralement payées entre 3 et 5 millions de dollars, soit la moitié du cachet d'Ariana Grande. L'ex du regretté Mac Miller justifie cette généreuse rémunération par tous les artistes de renom qu'elle a fait monter sur scène. Certains fans, qui ont assisté à sa prestation, ont noté quelques problèmes de son. Notons que le prix d'un pass pour un festivalier s'élève à 429 dollars, soit environ 350 euros.