Justin Bieber dévoile son nouveau gigantesque tatouage

Et un tatouage de plus pour Justin Bieber ! En témoigne une vidéo publiée en "story" sur sa page Instagram, le chanteur canadien s'est offert un nouveau tattoo alors qu'il était de passage en Australie dans le cadre de son Purpose World Tour.

Sur les réseaux sociaux, l'idole des jeunes a dévoilé un gigantesque nouveau dessin qu'il s'est fait encrer sous la peau : un aigle géant sur sa poitrine, juste en-dessous d'un autre tatouage sur lequel est écrit "Son of God" et au-dessus du mot "Purpose", qui date de l'année dernière. Son nouveau tattoo n'est pas sans rappeler celui de la popstar Rihanna, qui affiche un dessin de la déesse Isis au niveau de l'estomac.

Le chanteur de 23 ans, qui possède plus d'une quarantaine d'autres tatouages, est actuellement en tournée dans le monde entier. Le Biebs a fait un passage remarqué en Australie, où il a été immortalisé en train d'insulter un paparazzo avant de faire la fête toute la nuit en charmante compagnie.

Le chanteur avait convié une douzaine de jeunes femmes star des réseaux sociaux à venir faire la fête sur son yacht, mais les bombes ont juré qu'il n'avait aucune mauvaise intention. "Il est en accord avec Dieu et la religion. Il reste dans le droit chemin et se tient éloigné de ce qui pourrait le desservir. Il n'est plus le fêtard invétéré qu'il était. Il est beaucoup plus mature qu'il ne l'était", l'a défendu la belle Roze Cook lors d'un entretien avec les journalistes du DailyMail.

Comme pour confirmer ses propos, après sa folle nuit Justin Bieber s'est rendue à une assemblée de la Hillsong Church, qui n'est autre qu'un regroupement d'églises chrétiennes évangéliques réputé pour ses chants de louanges modernes. L'occasion pour le Biebs de confesser ses péchés passés ?

