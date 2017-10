Justin Bieber : Le torse entièrement recouvert de nouveaux tatouages !

Justin Bieber a complété sa collection de tatouages et a laissé ses fans sous le choc. Le chanteur canadien de 23 ans a dévoilé sur Instagram une photo de son torse, désormais quasiment intégralement recouvert !

Samedi 21 octobre, Justin Bieber a posté une photo puis une vidéo de son torse et l'on voit désormais qu'il a fait tatouer de très imposants motifs. Le site E! News nous apprend qu'ils sont l'oeuvre de l'artiste Bang Bang, qu'ils ont été réalisés à Beverly Hills et qu'il lui a fallu trois jours pour en venir à bout ! "Nous avons ajouté deux anges sur les deux flancs, chacun d'eux dominent le mal. Quand je réalise une oeuvre épique, il y a le besoin de lier positivité et négativité. Il faut un équilibre... Le visible a besoin de contraste. Sous chaque ange, il y a un démon qui doit être vaincu. Le squelette d'un côté et le serpent de l'autre", a confié le tatoueur.

Cette oeuvre, gothique, correspond selon l'artiste "à la lutte entre l'ombre et la lumière, le bien et le mal, le Yin et le Yang". Bang Bang confie que Justin Bieber voulait quelque chose décrivant sa spiritualité mais qu'il l'a laissé imaginer les motifs ! D'ailleurs, l'artiste a planché dessus pendant trois semaines. "J'ai essayé de faire quelque chose qui ait du sens et qui ne soit pas incohérent", a-t-il ajouté. Toutefois, ces motifs s'ajoutent à d'autres, sur le torse, qui ne sont guère liés à la religion puisque l'interprète de Sorry avait déjà une tête d'ours, une tête de lion portant une couronne ainsi qu'un aigle...

Justin Bieber s'est récemment plongé dans la spiritualité, multipliant les passages à la messe, auprès de son sexy pasteur Carl Lentz...