Justin Bieber : Sa belle-mère a accouché, il présente sa petite soeur

Après ses fiançailles, Justin Bieber annonce une autre heureuse nouvelle à ses fans : le chanteur est grand frère pour la troisième fois. Il dévoile le visage et l'identité de sa petite soeur sur les réseaux sociaux et reçoit des millions de messages de félicitations.

Après le Mexique et New York avec sa fiancée, le mannequin Hailey Baldwin, Justin Bieber est de retour au Canada. La superstar de 24 ans y a fait la rencontre de sa petite soeur, le troisième enfant de son père Jeremy Bieber et son épouse Chelsey Bieber.

Justin écrit sur Instagram, en légende d'une photo du bébé : "Faites la connaissance de la toute dernière Bieber, ma petite soeur BAY BIEBER."