Selena Gomez et Justin Bieber : Mariage en Jamaïque pour les amoureux

Il s'agit du second mariage pour le père de la star canadienne qui avait épousé en premières noces Eric Wagner, mère de ses enfants Jazmyn (9 ans) et Jaxon (8 ans). Pour l'interprète de Sorry (né de la relation de Jeremy Bieber avec Pattie Mallette), les célébrations étaient l'occasion d'intégrer un peu plus celle qu'il aime au sein d'un clan qui l'apprécie déjà énormément.

Le 14 février, Selena Gomez et Justin Bieber avaient été aperçus dans un restaurant de Beverly Hills pour dîner en tête à tête à l'occasion de la Saint-Valentin. Tendres et complices, les amoureux s'étaient embrassés et câlinés sans se savoir épiés par les paparazzi. La veille, l'interprète de Bad Liar et égérie de la marque Coach était encore à New York pour participer à la Fashion Week. "Ils ont eu une Saint-Valentin très romantique. Ils avaient été séparés quelques jours et étaient heureux de se retrouver", a déclaré une source à People.

Plus heureux que jamais depuis qu'ils se sont rabibochés en octobre 2017, les tourtereaux semblent bien partis pour durer. "Leur relation est vraiment unique. Ils ont beaucoup changé, leurs vies sont différentes et les choses pourraient fabuleusement marcher entre eux", a-t-on conclu.