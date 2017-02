Justin Timberlake fait le show aux Oscars et embrasse Jessica Biel en direct

D'entrée, la tradition a été rompue aux Oscars 2017 ! Avant que le maître de cérémonie Jimmy Kimmel ne prenne place sur la scène du Dolby Theatre, Justin Timberlake s'est offert un magistral show d'ouverture en mode plan-séquence en interprétant son tube Can't Stop The Feeling, pour lequel il était par ailleurs nommé à l'Oscar de la chanson originale (pour le film Trolls).

Un démarrage en fanfare pour un Justin Timberlake survolté qui a fait lever et danser la salle, interprétant également le titre Lovely Day de Bill Withers dans le cadre d'un medley pour le moins réussi. À la fin de sa prestation, Justin Timberlake est allé danser dans les rangées, retrouvant notamment sa femme Jessica Biel, avec qui il a esquissé quelques pas de danse, avant de l'embrasser tendrement après la dernière note de musique. Comment pouvait-on être plus mignon qu'eux pour ouvrir de la plus belle des manières cette 89e cérémonie ?

Quelques dizaines de minutes plus tôt, Justin Timberlake et Jessica Biel avaient déjà charmé le tapis rouge et fait crépiter les flashs. Le couple, ultra-glamour, avait notamment affiché sa complicité. Et Justin, sa bonne humeur communicative, en photobombant sa chérie qui était en train de poser devant un mur de photographes.

Débordant d'amour pour sa dulcinée, Justin Timberlake n'a pas tari d'éloges sur l'ex-star de Sept à la maison. "J'appelle cela la perfection" a-t-il ainsi déclaré à Ryan Seacrest en parlant de la robe Kaufmanfranco qu'arborait l'actrice et mère de son fils Silas.