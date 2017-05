Kad Merad et sa chérie, supporters marseillais in love devant Kev Adams

Dimanche soir, pour le compte de la 37e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1, Bordeaux recevait l'un de ses rivaux historiques, l'Olympique de Marseille, dans son Matmut Atlantique flambant neuf. Pour cette soirée de gala (et la dernière de la saison dans son stade), le club girondin avait vu les choses en grand même si, au final, Bordeaux a été tenue en échec 1-1 par l'OM.

Dans les tribunes, comme dans celles du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les VIP avaient répondu présents. Ainsi, Kad Merad, supporter marseillais depuis sa plus tendre enfance, avait honoré l'invitation des dirigeants bordelais, profitant de la rencontre avec sa chérie, la belle animatrice télé Julia Vignali (que l'on retrouvera à la tête du Meilleur Pâtissier). D'abord tendre et complice, l'acteur et réalisateur va vite déchanter lorsqu'au bout d'à peine deux minutes de jeu, Diego Rolan ouvre le score pour les Bordelais et laisse de marbre les Marseillais. Au côté du couple, Stéphane Plaza – qui portait le nouveau maillot des locaux – a pu laisser exploser sa joie, sous les yeux de Kev Adams et Baptiste Lecaplain, la jeune génération de l'humour français. Philippe Etchebest, qui est propriétaire d'un des plus fameux restaurants de la capitale girondine, était également présent.

Il aura fallu attendre la 60e minute de jeu pour voir l'OM rejoindre son adversaire du soir avec un but de Gomis scellant le score malgré un ultime frisson à la 93e, Ounas manquant aux Girondins de plier l'affaire. Reste que Bordeaux conserve son invincibilité à domicile contre Marseille. Cela fait quarante ans que ça dure... et ça valait bien un petit match de gala.