Kaia Gerber, Justin Bieber... : Les stars assurent le retour du bandana

En été, le maillot de bain devient le vêtement le plus prisé de la planète Mode ! Une autre pièce y a fait son come-back. Kaia Gerber, Justin Bieber et Kylie Minogue ont fait du bandana l'accessoire de la saison...

Le bandana a franchi les barrières du camp de scout ! Il est désormais vu sur les têtes et aux cous des stars les plus influentes. Justin Timberlake a craqué pour le foulard en février dernier, lors de son concert à la mi-temps du Super Bowl LII à Minneapolis.

Depuis, le Man of The Woods (titre de son dernier album) a été imité par le top model Rosie Huntington-Whiteley et les actrices Evan Rachel Wood et Meghan Fox. Les trois femmes ont opté pour le bandana rouge, porté au cou et noué en triangle ou en choker.

Il existe d'autres manières d'arborer l'accessoire au motif cachemire (ou paisley). Le rappeur YG, lui aussi tenté par le rouge (couleur du gang des Bloods dont il est membre) le tient à la main. A$AP Rocky et Kaia Gerber s'en servent de couvre-chef. Justin Bieber, quant à lui, l'utilise en serre-tête pour maintenir sa chevelure blonde lors de parties de football animées !

Vous voici désormais en possession de toutes les clés pour permettre au bandana de conserver son statut d'accessoire estival en vogue. De quelle célébrité vous inspirerez-vous ?