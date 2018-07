Kaley Cuoco en piteux état à l'hôpital : sa lune de miel compromise !

Kaley Cuoco se souviendra longtemps de son deuxième mariage... L'actrice américaine de 32 ans, qui a épousé son compagnon Karl Cook le 30 juin 2018, se faisait une joie de partir en lune de miel mais un malheureux événement est un peu venu gâcher la fête...

En effet, l'interprète de Penny dans The Big Bang Theory a posté une photo sur Instagram la montrant sur un lit d'hôpital, l'air en piteux état alors que son mari, lui, est hilare. "Quand ta 'lune de miel', c'est une opération de l'épaule et que ton mari a l'air tout aussi heureux lol. Sur la route de la guérison – merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. Connaissant @mrtankcook je suis certaine qu'il va publier une tonne de photos collector ?? Dieu merci ma couleur de cheveux est au point", a commenté Kaley Cuoco.

Karl Cook a effectivement posté deux publications sur son compte : la première où l'on voit l'actrice le visage déconfit, la seconde où elle ronfle bruyamment...