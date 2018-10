Kanye West et Donald Trump amis : Le grand malaise de Kris Jenner...

Kanye West n'en finit plus de surprendre (et dans certains cas décevoir) ses fans ! Le sentiment est partagé par sa belle-mère de l'intéressé. Kris Jenner recadre son gendre, notamment sur sa relation avec Donald Trump...

C'est sur le plateau d'Ellen que Kris Jenner a fait part de ses regrets concernant Kanye West. La star de télé-réalité de 62 ans et mère de Kourtney, Kim, Khloé, Rob Kardashian, Kendall et Kylie Jenner est revenue sur la récente visite "spontanée" de son beau-fils à la Maison Blanche, à Washington, où l'attendait le président des États-Unis Donald Trump. Elle a bien du mal à trouver ses mots pour expliquer : "Les trucs qu'ils se disaient une fois dans l'avion, je me disais 'Oh mon Dieu, c'est tellement du Kanye'. Il confiait ses pensées et des choses sur lui. Mais je préfèrerais qu'il partage certaines de ces informations en privé."

"On ne peut pas contrôler ce que quelqu'un d'autre fait. Je ne peux pas toujours contrôler ce que [mes enfants] font en permanence. Mais ce que je veux faire, c'est être là pour aider Kanye à être la meilleure version de lui-même", ajoute Kris Jenner à Ellen DeGeneres. Sous-entend-elle que son gendre ne serait pas au mieux ? Après Washington, Kanye West s'est envolé pour l'Ouganda, où il a rencontré le controversé président Yoweri Museveni. Il a été surpris cette semaine à Paris, en Allemagne puis à Rome.

Bien qu'imprévisible, Yeezy est, toujours selon sa belle-mère, "un gendre, un père, un mari, un ami et un beau-frère génial." L'époux de Kim Kardashian et papa de North, Saint et Chicago West bénéficie donc toujours du soutien sans faille de sa belle-famille !