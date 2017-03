Karin Viard et Audrey Fleurot, ravissantes au vernissage de Johann Perathoner

Jeudi 16 mars à Paris, plusieurs personnalités étaient réunies à l'hôtel Renaissance, prestigieux établissement cinq étoiles situé dans le 17e arrondissement de la capitale, pour assister au vernissage de l'exposition Urban 3D de Johann Perathoner, qui se déroulera jusqu'au 6 avril prochain.

Réputé pour son univers artistique coloré et ses oeuvres street art montées en 3D qui représentent toutes les mégalopoles mondiales, l'artiste de 31 ans a pu compter sur la présence et le soutien des acteurs Pascal Elbé et Stéphane Freiss, mais aussi des comédiennes Karin Viard et Audrey Fleurot, toutes deux chic et ravissantes.

Entre deux coupes de champagne, les invités ont pu découvrir les nombreuses oeuvres exposées aux murs et converser avec le plasticien français, qui a également retrouvé sur place son père, le compositeur Serge Perathoner.

Farid Khider, Richard Cocciante, Eriq Ebouaney, Sarah Barzyk, Thierry Beccaro, Cécile Plaisance et la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre, avaient également assuré le déplacement.