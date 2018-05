Karin Viard et Clovis Cornillac, bouleversants face au viol: Cannes en larmes

"Un film assez indispensable, modèle d'inventivité douce et dramatique, tour à tour drôle et poignant", "Un voyage en enfer sublimé par une mise en scène inspirée et moderne. La danse comme exutoire", "Un témoignage fort, rythmé et plein d'énergie sur un sujet pourtant compliqué, celui de la pédophilie. Deladonchamps, Viard, Cornillac sont justes... Un film grand public et nécessaire"... Le moins qu'on puisse, c'est qu'après la première projection du film Les Chatouilles, réalisé par Andréa Bescond et Eric Métayer, les avis sont dithyrambiques et plus que flatteurs pour ce premier long métrage présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard.

L'histoire : Odette a 8 ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses parents qui lui propose de "jouer aux chatouilles" ? Une fois devenue adulte, Odette libère sa parole et se plonge corps et âme dans sa carrière de danseuse, dans le tourbillon de la vie...

Dans la foulée de cette première mondiale à Cannes, UGC Distribution a dévoilé la bande-annonce de ce long métrage incarné par Andréa Bescond, Karin Viard (qui joue sa mère), Clovis Cornillac (son père) mais aussi Pierre Deladonchamps dans le rôle de l'agresseur pédophile, Grégory Montel, Carole Franck et le rappeur Gringe.

Les Chatouilles, en salles le 26 septembre 2018.