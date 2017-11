Karine Ferri change de tête : Son nouveau look fait l'unanimité !

Karine Ferri change de tête. La maman du petit Maël, né en avril 2016, révèle en story sur Instagram sa toute nouvelle coiffure. Exit sa longue chevelure, l'animatrice de 35 ans dévoile un tout autre look capillaire : un carré long wavy, avec une touche de blond au niveau des pointes.

L'amoureuse du footballeur Yoann Gourcuff a même présenté le Loto sur TF1 avec cette nouvelle coupe de cheveux. Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à réagir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Karine Ferri fait sensation. "Magnifique et pleine de charme avec cette nouvelle coupe !", "Karine Ferri est sublime avec ses cheveux courts. Ça change, j'adore !", "Nouvelle coupe de cheveux pour notre Karine, on valide à 100%", "Trop belle avec ce nouveau look", lancent des fans.

Et ce n'est pas la première fois que Karine Ferri séduit les internautes. Récemment, la jeune maman bluffait ses fans en se dévoilant au naturel, sans une once de maquillage, au saut du lit. Une photo postée sur Instagram et qui avait déjà conquis la Toile. En effet, celle qui coanime The Voice Kids (TF1) avait été chaleureusement complimentée.