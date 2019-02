Karine Ferri heureuse avec son chéri et ses enfants : Photo de son bonheur

Quand elle n'est pas à Paris pour travailler, Karine Ferri est en Bretagne et profite à fond des siens. L'animatrice qui anime ou co-anime en plus de The Voice, The Voice Kids , Danse avec les stars et l'Euro Millions, une nouvelle émission consacrée aux animaux dans laquelle elle suit les 100 premiers jours de chiens et de chats, passe actuellement le week-end avec sa famille et ne cache pas son bonheur d'être avec eux.

Il y a quelques heures, sur Instagram, elle a publié une petite vidéo d'elle dansant sur la plage. La maman de Maël (2 ans et demi) et de Claudia née en juillet, tous les deux fruits de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff, a alors commenté : "Chez moi on appelle ça la danse de la joie." Une phrase complétée de nombreux hashtags significatifs comme "maman heureuse", "femme heureuse", "la famille d'abord", "moment en famille". Elle a aussi rendu hommage à ce qu'elle nomme son "carré d'As" composé de "YMCK", soit Yoann, Maël, Claudia et Karine.