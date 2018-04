Karine Ferri maman : Ce que la maternité a changé à son quotidien

Il y a deux ans, Karine Ferri endossait un nouveau rôle. Celui de maman. Le 6 avril 2016, l'animatrice de TF1 donnait naissance à son fils Maël, fruit de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff. Une arrivée qui a, forcément, bouleversé son quotidien et quelque peu changé sa personnalité.

"On prend du recul, mais on est aussi plus vulnérable, car notre enfant est la prunelle de nos yeux. On a tout le temps peur qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire l'amour maternel. Même dans la façon d'animer, les choses changent. Ce qui pouvait avoir beaucoup d'importance avant en a moins maintenant", a confié l'animatrice de 35 ans que l'on peut retrouver à la tête de Regarde moi : un silence pour tout se dire sur TFX et le 16 avril prochain dans Les Plus Belles Mariées sur TF1.

Karine Ferri a ensuite précisé que son fils Maël est sa priorité. Et il en sera de même pour son futur bébé à naître. La belle brune est en effet enceinte de son deuxième enfant. Une bonne nouvelle qu'elle a officialisée car elle ne "pouvait plus le cacher". Après avoir regretté que l'annonce a été faite par les médias avant qu'elle ne s'exprime, l'acolyte de Nikos Aliagas a confié vivre "un immense bonheur, un moment intense et merveilleux".

L'intégralité de l'interview de Karine Ferri est à retrouver dans le magazine Télé Star du 9 avril 2018.