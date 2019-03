Karine Ferri, maman comblée : l'adorable geste pour ses enfants Maël et Claudia

En cette période de vacances, Karine Ferri profite de sa petite famille. Sur Instagram, la belle brune a partagé une tendre photo hommage à ses deux enfants Maël (2 ans et demi) et Claudia, née en juillet 2018. Une attention touchante de la part de l'heureuse maman.

Sur le sable, Karine Ferri a inscrit les prénoms de ses deux enfants entourés d'un coeur. "Mes précieux, mes amours, le plus important, la famille d'abord", lance-t-elle en légende de ce cliché. Plus encore, la jolie brune fait une jolie dédicace à son "carré d'as", sa famille. Si elle ne précise pas sur quelle plage elle s'éclate avec son compagnon le footballeur Yoann Gourcuff, leur fils et leur fille, l'animatrice de 36 ans a révélé quelques jours plus tôt être en Bretagne.