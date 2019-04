Karine Ferri, maman d'un 3e enfant ? "Mon rôle de mère me convient..."

La priorité de Karine Ferri, c'est incontestablement sa famille.

Interrogée par nos confrères du magazine Télé Star, la coanimatrice de The Voice que l'on retrouvera bientôt dans un nouveau numéro des Docs du week-end (TF1) consacré aux vacances des familles nombreuses a accepté de parler brièvement des siens... et de leurs vacances ! "J'aime les vacances à l'hôtel pour en profiter pleinement. En revanche, comme je suis très 'famille', nous aimons nous retrouver dès que l'occasion se présente dans notre maison familiale où nous avons des souvenirs et où nous continuons d'en créer", a-t-elle renseigné.

Et la compagne de Yoann Gourcuff, avec qui elle a eu deux enfants (Maël, 3 ans, et Claudia, 1 an et demi), de poursuivre : "Les réunions de famille sont un réel besoin pour moi. Ça me ressource et me permet de repartir travailler avec plein de bonnes énergies."

Également questionnée sur la possibilité pour elle d'accueillir un troisième enfant à l'avenir, la star de 36 ans a laissé planer le doute : "J'ai toujours voulu des enfants et mon rôle de mère me convient parfaitement. Ma vie a changé le jour où je suis devenue maman... Pour le reste, l'avenir nous le dira !"

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement en kiosque.