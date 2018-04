Karine Ferri, Nikos Aliagas... Leurs bouleversants hommages à Grégory Lemarchal

Onze ans déjà que Grégory Lemarchal s'en est allé. Le chanteur est décédé à l'âge de 23 ans, le 30 avril 2007, des suites de sa mucoviscidose. Depuis, ses proches poursuivent son combat à travers l'association Grégory Lemarchal qui vient en aide aux personnes atteintes de cette maladie qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Elle finance également la recherche sur la mucoviscidose.

En ce triste jour, nombreuses sont les personnalités à lui avoir rendu un bel hommage, à commencer par son ancienne compagne Karine Ferri. Sur Instagram, la belle brune - bientôt maman pour la deuxième fois - a partagé le lien de l'association et a complété sa publication avec la citation : "Nous avons toujours besoin de vous pour lutter contre la Mucoviscidose." Nikos Aliagas, le parrain de l'association, n'a également pas manqué de poster un bouleversant message : "11 ans déjà et toujours cette impression qu'il est encore parmi nous. 11 ans que le combat continue et que cette 'putain de maladie' comme il l'appelait n'a toujours pas été éradiquée. Pensée à sa famille ce matin et à tous ceux qui se battent."

Gérard Louvin, directeur de la Star Academy à l'époque où Grégory Lemarchal y avait participé (saison 4, en 2004), a quant à lui posté : "11 ans que tu es parti. Tu es toujours dans nos coeurs, mais putain, ce que tu nous manques." Mathieu Johann ou encore Karima Charni, qui ont partagé cette belle aventure avec lui, ont aussi eu une pensée pour lui.