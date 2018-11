Karine Ferri, ses photos volées : Le soutien dont elle se serait bien passée...

Karine Ferri a beaucoup souffert de voir des photos d'elle dénudée refaire surface dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Après avoir reçu publiquement le soutien de son confère Camille Combal et d'Iris Mittenaere, c'est la chanteuse Lââm qui s'est exprimée sur le sujet... et Karine s'en serait peut-être bien passée.

Pour mieux comprendre la suite, rappelons les faits : le 30 octobre dernier, d'anciennes photos volées de la présentatrice dénudée, publiées à l'époque dans le magazine Playboy et qui avaient été interdites de diffusion, ont été dévoilées à l'antenne dans TPMP. Résultat, la jolie brune de 36 ans a adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne, à la société de production et à Cyril Hanouna. TF1 et Karine Ferri avaient également saisi le CSA. Et depuis, entre les fanzouzes et les fans de la présentatrice, c'est la guerre.

Au milieu de tout cela, il y a donc Lââm. Celle que l'on a pu voir récemment défigurée dans The Island (M6) a posté un message sur Twitter. Un mot écrit en légende d'un article revenant sur l'affaire Ferri/Hanouna : "J'ai de la peine pour Karine Ferri. Mais j'espère que cela servira de leçon à toutes les jeunes filles qui se foutent à poil sur internet ou photos de charme. Je ne juge personne. Mais les jeunes filles doivent savoir que les photos et les vidéos restent !!!!! Courage Karine."