Karine Ferri – Cyril Hanouna : Camille Combal aux petits soins pour l'animatrice

Jeudi 8 novembre, TF1 a diffusé un nouveau prime de Danse avec les stars 9. Une soirée qui a vu l'élimination de Pamela Anderson mais pas seulement... Comme l'ont remarqué de nombreux internautes, les deux animateurs de l'émission, Camille Combal et Karine Ferri, ont mis en avant leur grande complicité. Une démonstration qui ne passe pas inaperçue en pleine affaire Ferri-Hanouna.

Depuis le début de la diffusion de cette nouvelle édition de DALS, les deux présentateurs ne cachent pas qu'ils s'entendent à merveille. Mais hier soir, Camille Combal a à plusieurs reprises eu des gestes tendres envers sa partenaire. Comme lorsqu'il a demandé en plein direct à Pamela Anderson et Maxime Dereymez de remettre un mot à Karine Ferri. Un papier sur lequel il avait écrit "De gros bisous". "C'est trop mignon" a alors rétorqué à plusieurs reprises la jolie brune en direct. Et puis il y a eu aussi un câlin juste avant une coupure pub, réalisé alors que la caméra faisait un plan large.

Il ne fait aucun doute qu'une belle amitié s'est installée entre Karine Ferri et Camille Combal et que l'animateur soutient sa partenaire qui se trouve actuellement au coeur d'une triste affaire. Le 31 octobre, l'émission Touche pas à mon poste (C8) a diffusé d'anciennes photos volées de l'animatrice – publiées à l'époque dans le magazine Playboy et qui avaient été interdites de diffusion. La jolie brune a donc adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne, à la société de production et à Cyril Hanouna pour l'exploitation de ces photos. TF1 et Karine Ferri ont également saisi le CSA, et Camille Combal avait choisi de soutenir sur Twitter la compagne de Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois). Lors de ce prime de Danse avec les stars, celui qui reprendra les rênes de Qui veut gagner des millions ? a donc une fois de plus apporté du réconfort à Karine Ferri.

Ces gestes ont été relevés par les téléspectateurs et certains ont même montré un certain agacement, jugeant que le duo en faisait trop.