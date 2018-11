Karine Ferri – TPMP, ses photos volées : La nouvelle conséquence de l'affaire

L'affaire qui oppose Karine Ferri à Cyril Hanouna a eu une conséquence inattendue. Mardi 6 novembre 2018, l'animateur de 44 ans a annoncé qu'Harry Roselmack ne serait finalement pas l'invité du jeudi 8 novembre, dans Touche pas à mon poste (C8).

"Je suis triste parce que, jeudi soir, nous devions recevoir Harry Roselmack, que j'aime beaucoup, avec qui je suis resté pote et avec qui je m'entends très très bien. Et malheureusement, suite à l'affaire TF1, Harry Roselmack ne sera pas là jeudi. Il m'a laissé un très gentil message. Il venait pour la promotion de son long métrage intitulé Fractures. Il n'a pas pu faire la promotion de son film sur Touche pas à mon poste. Ça nous a un peu peinés", a révélé Cyril Hanouna. Il a ensuite expliqué directement au journaliste de TF1 de 45 ans qu'il diffuserait quand même la bande annonce de son film.

Pour rappel, mercredi 31 octobre dernier, Cyril Hanouna a dévoilé dans son émission des photos volées – et pourtant interdites de diffusion à la suite d'une décision de justice – de la compagne du footballeur Yoann Gourcuff. Cette dernière, avec le soutien de TF1, a donc répliqué en alertant le CSA et mettant en demeure C8, Cyril Hanouna et sa société H2O Productions.

Sa réaction a provoqué la colère des fans de TPMP qui ne se sont pas gênés pour la critiquer violemment, sur Twitter. La maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois) a donc fermé son compte Twitter. Très affectée, elle a préféré ne pas animer l'Euromillions le 2 novembre dernier.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs hier soir, soit 4,8% de part de marché sur les 4 ans et plus.