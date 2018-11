Karine Ferri "hyper déprimée" : Elle se fait remplacer sur TF1...

Karine Ferri ne va pas bien du tout. Pour preuve, la compagne du footballeur Yoan Gourcuff s'est fait remplacer au pied levé à l'animation d'une émission ce 2 novembre 2018 sur TF1.

C'est suite à la diffusion de photos volées – et interdites de diffusion suite à une décision de justice – très suggestives dans Touche pas à mon poste (C8) le 31 octobre dernier que la coanimatrice de The Voice Kids 5 et de Danse avec les stars 9 accuse le coup. D'autant plus que depuis qu'elle a décidé d'alerter le CSA et mis en demeure C8, Cyril Hanouna et sa société H2O Productions suite à cette diffusion à une heure de grande écoute, Karine Ferri a été littéralement harcelée sur les réseau sociaux par les fans de TPMP lui reprochant sa réponse juridique. Une situation qui n'a fait qu'aggraver son chagrin et qui l'a poussée à fermer son compte Twitter.

Selon nos confrères du Parisien, si Karine Ferri n'était pas présente à l'animation de l'Euromillions ce 2 novembre (remplacée par Christophe Beaugrand) c'est parce qu'elle serait bien trop affectée par cette "affaire". "Elle est hyper déprimée et n'a pas dormi depuis deux jours. Elle est fortement chamboulée", leur a confié un proche de la maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois).

Pour rappel, le 31 octobre dernier, l'émission Touche pas à mon poste (C8) diffusait sur son écran géant de vieilles photos volées de Karine Ferri où l'on pouvait voir la coanimatrice de Danse avec les stars 9 topless ou dans des positions suggestives. Ces photos, publiées originellement dans le magazine Playboy, s'étaient faites oublier avant que la presse belge, puis TPMP, ne les remettent sous le feu des projecteurs.

Face à ce constat, Karine Ferri avait décidé d'attaquer Touche pas à mon poste avec l'appui de TF1. Sur Twitter, la compagne de Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois) avait indiqué ce 1er novembre avant de s'attirer les foudres des fanzouzes : "Nous avons décidé avec TF1 de saisir le CSA sans préjudice de toute autre action. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont laissé des messages de soutien. A présent je préfère ne plus en parler et me concentrer sur mes émissions et surtout mes enfants qui ont besoin de moi."

Toujours selon Le Parisien, Karine Ferri devrait bien être présente à l'animation de Danse avec les stars 9 au côté de Camille Combal ce 3 novembre.