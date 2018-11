Karine Ferri attaque TPMP et Cyril Hanouna : Camille Combal la soutient

Karine Ferri reçoit de nombreux soutiens depuis qu'elle a saisi le CSA et mis en demeure Cyril Hanouna, sa société de productions et C8 après la diffusion dans Touche pas à mon poste ce 31 octobre 2018 de photos volées, très sexy, immortalisées alors qu'elle avait 18 ans.

L'animatrice de Danse avec les stars 9, appuyée par la chaîne TF1 qui s'est jointe à son action, a très vite reçu de nombreux soutiens... dont celui de Camille Combal, l'ex-chroniqueur de TPMP devenu animateur de DALS à ses côtés. "Une grosse pensée pour ma Karine Ferri <3. Elle traverse un moment dur et je lui apporte tout mon soutien et toute mon amitié ! Je t'aime et je suis trop content de faire cette émission à tes côtés !", a-t-il écrit avec beaucoup de tendresse. Christophe Beaugrand, qui n'est pas spécialement ménagé par certains chroniqueurs de TPMP, a tweeté : "Juste un énorme bisou à ma Karine Ferri... On est tous avec toi, le public en premier <3"

La compagne de Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois), affectée par la diffusion sur C8 de ces très vieilles photos volées, avait tweeté le 1er novembre : "Nous avons décidé avec TF1 de saisir le CSA sans préjudice de toute autre action. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont laissé des messages de soutien. A présent je préfère ne plus en parler et me concentrer sur mes émissions et surtout mes enfants qui ont besoin de moi."

Quelques heures plus tôt, le groupe TF1 avait effectivement communiqué : "Le groupe TF1 subit les attaques régulières de Cyril Hanouna et de son équipe au sein de l'émission Touche pas à mon poste. Après avoir attaqué de nombreux programmes du groupe ainsi que ses dirigeants, ses nouvelles cibles sont Danse avec les stars et l'une de ses incarnations, Karine Ferri. Sous couvert de la défendre, Karine Ferri est l'objet d'une campagne de dénigrement. Dans cette escalade, hier soir, une nouvelle étape a été franchie, TPMP dévoilant à l'antenne des photos de jeunesse, privées, dont l'exploitation publique à l'insu de Karine Ferri avait donné lieu à une condamnation du titre à l'époque, ainsi qu'à une interdiction de diffusion." Et le communiqué d'annoncer : "La présentatrice a adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne, la société de production et son animateur pour l'exploitation de ses photos. TF1 et Karine Ferri ont également décidé de saisir le CSA."

De son côté, Cyril Hanouna a affirmé qu'il "tombait des nues" et que ce communiqué était "ridicule". "Je pense qu'ils veulent faire du buzz autour de DALS car les audiences baissent (...) Karine Ferri on l'aime beaucoup ici", a-t-il notamment statué dans TPMP le 1er novembre.