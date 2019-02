Karine Ferri souriante et mobilisée pour les enfants face à Kendji Girac et Amir

Le 18 février 2019, la salle Wagram à Paris a accueilli la 7e édition du gala de charité organisé par l'association Les Rois du monde. Comme pour les précédentes éditions, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour soutenir ceux qui aident les enfants défavorisés et hospitalisés à réaliser leurs rêves. Parmi ces personnalités, Karine Ferri, Kendji Girac et Amir.

Très classe dans son ensemble noir, Karine Ferri (36 ans) – qui animait la soirée avec son collègue et ami Christophe Beaugrand – a inévitablement attiré les flashs des nombreux photographes présents dès son arrivée sur le tapis rouge de l'événement caritatif. Sur place, la maman de Maël (bientôt 3 ans) et Claudia (7 mois) a très vite croisé la route des deux chanteurs les plus prisés du moment, Kendji Girac et Amir, tous les deux venus défendre sur scène leurs derniers tubes pour la bonne cause.

Ont également été aperçus à la salle Wagram autour de la présidente Stéphanie Lellouche-Robert : Laurent Boyer, Philippe Lavil, Sandrine Quétier, Jean-Luc Lahaye, Elisa Tovati, le rappeur Passi, le danseur Anthony Colette (Danse avec les stars), le mannequin Terence Telle, Ridsa, Karima Charni, l'humoriste Tony Saint Laurent, Kiara amato, Amélie Estasse, DJ Joss Beaumont, l'écrivain Marek Halter, Albert Kassabi (alias Bébért des Forbans) et sa femme Astrid, la fille de Christophe Dechavanne Ninon Dechavanne, Laetitia Cohen-Skalli, Virginie Khalifa, l'ex-membre d'Alliage Brian Torres, le journaliste Ronald Guintrange et Olivia Bonnamour ainsi que le Youtubeur Wass Freestyle et Joss Dance.

Lors du dîner, une vente aux enchères d'oeuvres d'art a également eu lieu avant la soirée dansante. Une somme d'argent "record" a été rassemblée (non communiquée pour le moment), grâce aux artistes Richard Orlinski (également vice-président de l'association), Brainwash, Youns, Victor Zuilli, Anna Prasolova, Johann Perathoner, Annick B. Cuadrado, Aaron Pop Art, Vincent Faudener, Emmanuelle Rybojad, Marc Philip et grâce à la vente d'un maillot dédicacé par le champion du monde Kylian Mbappé. L'association a également annoncé ce lundi la sortie de son conte pour enfants, De la forêt aux fourneaux, écrit en collaboration avec quatre chefs 3 étoiles : Emmanuel Renault, Philippe Conticini, Alain Passard et Christian Le Squer.