Ninon Dechavanne : "Mon père m'élève seul depuis mes 8 ans..."

Repérés côte à côte, le 4 décembre 2018 à l'avant-première et l'after party du film Holy Lands, Ninon et Christophe Dechavanne ont partagé un beau moment entre père et fille. Une tendre complicité que la demoiselle assume pleinement.

Ensemble, ils partagent "un caractère hyperactif, et des difficultés de concentration (...) mais aussi une forme d'empathie envers les autres", dit-elle sur ce qui les rapproche, dans les pages de Gala. Ninon, qui travaille deux jours par semaine dans la société de production de l'animateur, Coyote Conseil, rêve de devenir actrice... ce qui ne plaît guère à son papa. "Mon père n'a pas trop envie que je sois actrice, mais c'est ma vocation", assure-t-elle. Pour cela, elle se donne les moyens et suit ainsi les cours de théâtre de l'école Claude-Mathieu dans le 18e arrondissement de la capitale et elle prépare le concours d'entrée de la classe libre du célèbre Cours Florent.

Si Christophe Dechavanne n'a peut-être pas envie de voir sa fille devenir actrice c'est sans doute lié au fait qu'il connaît un peu ce milieu puisque la mère (son ex-femme) de Ninon est la comédienne Manon Saidani (Les Vacances de l'amour). Une maman qui entretient une relation compliquée avec sa fille, puisque toutes deux ne sont pas vues pendant plusieurs années avant que le contact ne se renoue. "Mon père m'élève seul depuis que j'ai l'âge de 8 ans. (...) Désormais je la vois de temps en temps. Je ne veux pas avoir de regret plus tard et me dire que j'ai eu tort de rompre le dialogue", confie Ninon. On en saura pas plus sur leurs divergences...

À noter que l'animateur, qui a retrouvé l'amour, est aussi le papa de Pauline (31 ans) et Paul-Henri (28 ans), nés de deux mères différentes.

Thomas Montet

L'interview est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 12 décembre 2018.