Christophe Dechavanne amoureux : "Ça fait quinze mois..."

Christophe Dechavanne est ce qu'on appelle un bon client d'émissions de télévision, au regard de son passage sur le plateau de Salut les Terriens le 10 juin 2017 sur C8. Venu pour parler notamment de son expérience dans le programme A l'état sauvage (diffusé sur M6 le 12 juin), il a joué avec plaisir le jeu de Thierry Ardisson lors de sa séquence baptisée "comme tout bon animateur de télévision". Cependant, s'il manie l'ironie avec enthousiasme, il change d'avis lorsqu'on aborde un sujet intime avec la question "êtes-vous infidèle (comme tout bon animateur) ?".

"Bien sûr... Non, bon il y a des moments, il y a des gens qui vont se dire 'mais qu'est-ce que c'est que cet enc...' Non, je suis d'une grande fidélité !", clame Christophe Dechavanne. C'est alors que l'homme en noir lui rétorque : "Mais vous n'avez pas de femme en ce moment." Ce que contredit en une seconde la star de Coucou c'est nous : "Si, ça fait quinze mois." On ne connaît toutefois pas le nom de l'heureuse élue.

C'est au mois de novembre que Christophe Dechavanne a révélé être de nouveau en couple, au micro de France Info et Philippe Vandel : "Alors demandez-moi, maintenant, quel est mon nouveau projet ! Eh bien, c'est de rester le plus longtemps possible avec la nouvelle femme de ma vie."

Père de trois enfants – Pauline (30 ans), Paul-Henri (27 ans) et Ninon (19 ans) – nés de trois mères différentes (Marie, Isabelle et l'actrice Manon Saidani), Christophe Dechavanne s'est marié deux fois : la première fois avec l'ancien mannequin Stéphanie Long puis avec Sophie Lapointe, qui travaille dans la mode. On souhaite au présentateur de The Wall (TF1) et producteur des spectacles "Âge tendre" que son idylle dure le plus longtemps possible !