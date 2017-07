Karine Ferri sublime et sensuelle à la plage : La photo qui fait l'unanimité !

Et, une chose est sûre, le résultat fait sensation. En effet, ce cliché en noir et blanc a fait l'unanimité auprès des internautes. "La beauté de cette photo, tu es sublime", "Quelle femme", "Juste magnifique", "Irrésistible le regard, je craque", "Toujours aussi belle Karine, pour changer...", ont alors lâché quelques-uns, littéralement sous le charme de la jolie brune.

Si la compagne du footballeur Yoann Gourcuff ne s'exprime qu'à de rares occasions sur son couple et sa vie de famille, nos confrères du magazine Closer indiquent que la co-animatrice de The Voice Kids (TF1) s'est rendue à Nice, sur la Côte d'Azur, en compagnie de son fils et de sa chienne Dolmen début juillet. Son chéri, lui, enchaîne les entraînements à Rennes. Durant l'été, Karine Ferri fera alors des allers-retours entre le Sud et la Bretagne afin de le retrouver...