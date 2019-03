Karine Le Marchand, en vacances au ski, tombe par hasard sur une star de M6

Actuellement en vacances au ski avec les siens, Karine Le Marchand a fait une rencontre inattendue sur les pistes ce mardi 5 mars 2019.

En effet, comme on peut le voir sur son compte Instagram très suivi, l'animatrice de L'amour est dans le pré sur M6, qui profite actuellement des 3 Vallées pour dévaler le plus grand domaine skiable du monde, a croisé la route d'une autre star de la sixième chaîne : Julien Courbet, qui a repris l'animation du magazine Capital après son départ de C8.

C'est à La Folie douce, l'incontournable établissement perché entre Courchevel et Méribel, que les deux animateurs très populaires se sont croisés par hasard. "Non mais sur qui je tombe à La Folie douce ? Un indice : sans son bonnet, il a l'air beaucoup plus classe", a écrit Karine Le Marchand (50 ans) en légende du cliché les montrant tout sourire, un bonnet et des lunettes de soleil vissés sur la tête.

L'avant-veille, Karine Le Marchand prenait la parole sur son compte Instagram pour remercier sa communauté... Il faut dire que celle-ci rassemble aujourd'hui plus de 300 000 fidèles. "Vous êtes 300 000 followers à suivre mes bêtises, mes humeurs, mon quotidien... Merci merci merci à tous pour votre fidélité et ce lien bienveillant que l'on tisse tous ensemble... Je suis certaine qu'on a tous des points communs dans notre façon d'appréhender l'existence et dans la relation qu'on aimerait avoir avec les autres", avait-elle statué.