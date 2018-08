Karine Le Marchand : "Je passe pour une obsédée sexuelle"

C'est reparti ! Lundi 20 août 2018, Karine Le Marchand nous donne rendez-vous pour une nouvelle saison de L'Amour est dans le pré sur M6. En amont de cette diffusion, l'animatrice de 50 ans a répondu aux questions du Parisien et a accepté de parler de l'image qu'elle renvoie - parfois grivoise - via l'émission.

Ainsi, lorsqu'il lui a été indiqué qu'elle semblait oser de plus en plus de blagues en-dessous de la ceinture à l'écran, la meilleure amie de Stéphane Plaza a aussitôt corrigé : "Moi, je n'ai pas changé, c'est l'émission qui était plus aseptisée avant. La productrice avait peur et me coupait au montage en se disant que cela ne pouvait pas passer. Elle en laissait une ou deux car cela la faisait marrer et les téléspectateurs ont suivi. Aujourd'hui, la production les garde toutes et parfois je râle car du coup je passe pour une obsédée sexuelle !"

Aussi, à la question de savoir pourquoi les agriculteurs se confiaient aussi facilement à elle, Karine Le Marchand n'est là non plus pas passée par quatre chemins. "Je dis souvent : 'L'amour est dans le pré, c'est comme quand on va aux putes : quand on vient me voir, on sait que l'on va y passer !' Le mec quand il va au bois de Boulogne, il s'est déjà fait son cinéma dans sa voiture, il a mis son petit billet dans sa poche, il est tout fébrile, et là il y a tout qui sort et il y en a partout (rires). Eh bien, les tournages c'est pareil : quand les candidats arrivent, ils sont déjà mûrs", a-t-elle expliqué avec humour.

Pour rappel, dans cette 13e édition de L'Amour est dans le pré, 12 hommes et 2 femmes vont tenter de trouver l'amour. Parmi eux, un premier candidat gay, Thomas (Guillaume, en 2015, avait quitté le tournage...) a décidé d'aller jusqu'au bout de l'aventure.

L'amour est dans le pré saison 13, c'est chaque lundi à 21h sur M6 !