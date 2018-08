Stéphane Plaza : Son tendre message à Karine Le Marchand, "son amie pour la vie"

Stéphane Plaza est un ami en or. Très proche de sa compère de M6 Karine Le Marchand depuis de longues années, l'as de l'immobilier a tenu à lui rendre un hommage particulièrement touchant pour fêter ses 50 printemps ce jeudi 16 août 2018.

L'animateur de Chasseurs d'appart s'est donc emparé de son compte Instagram pour y publier une photo complice de leur duo accompagné d'une légende qui en dit long sur leur belle amitié : "Joyeux anniversaire à mon amie pour la vie. Je suis pas avec toi aujourd'hui ma Karine mais loin des yeux et toujours dans mon coeur. Ma belle et grande amie c'est toi", a-t-il tendrement écrit, avant de poursuivre en gratifiant Karine Le Marchand de compliments : "Tu as su transformer mes mauvais moments en bon souvenirs et mes bons moments en souvenirs inoubliables. Merci d'être toujours là. Merci de me tendre ta main quand il faut. Merci d'être cette oreille attentive. Merci de rire chaque jour avec moi. Merci de nourrir mon âme."

Enfin, toujours très décalé, Stéphane Plaza ne pouvait pas finir sa déclaration d'amour sans une pointe d'humour. C'est pourquoi il conclut, taquin, en se moquant gentiment de l'animatrice à la tête du programme L'amour est dans le pré : "Maintenant tu es tellement âgée que je serai ton déambulateur dès demain ma petite vieille." Des mots doux qui devraient sans aucun doute faire plaisir à la principale intéressée.