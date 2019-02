Karine Le Marchand "pas sincère" – Olivier Delacroix clashe ADP: "Tout est fake"

Karine Le Marchand vient de passer un sale quart d'heure.

Le journaliste et réalisateur de documentaire Olivier Delacroix vient de prendre la parole pour dire tout le mal qu'il pensait de l'animatrice de 50 ans et de son émission L'amour est dans le pré (M6) alors qu'il était l'invité du Buzz TV Magazine. En parallèle de la promotion de son nouveau format intitulé Femmes du Nord qui sera diffusé à 21h ce mardi 26 février sur France 5, ce dernier a lâché : "Je n'aime pas du tout cette émission. Je sens que tout est fake. Voilà pourquoi aujourd'hui des réalisateurs de documentaires affrontent encore cette réflexion de gens qui craignent que leurs propos soient transformés au montage. Pour moi, L'amour est dans le pré fait partie de ces émissions qui se jouent des sentiments et des émotions."

Et Olivier Delacroix de se faire encore plus cash en évoquant l'animatrice Karine Le Marchand : "Je doute de la sincérité, du regard et de la tendresse de celle qui l'incarne. Je suis sûr qu'elle joue un rôle. Je le sais, je la connais. Ce n'est pas quelqu'un qui aime les gens autant qu'elle le dit." Le journaliste et réalisateur a finalement regretté : "Je pense que les agriculteurs n'ont pas besoin qu'on véhicule une image un peu benêt. (...) J'ai un peu du mal avec ça. L'agriculture en France, ce n'est pas le bonheur est dans le pré."

Des propos qui ne devraient pas passer inaperçus...